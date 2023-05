Maurício ganha reforços e pensa na estreia da Série D fora de casa

O Humaitá ganhou os reforços dos laterais Cássio, Jojó, do volante Pedrinho Força, do meia Aurélio e do atacante Ismael. Os atletas participaram do treinamento da tarde desta quarta, 3, no campo B da Federação de Futebol.

“Chego em um grupo qualificado, mas vou buscar meu espaço. Quero ajudar o Humaitá a realizar um grande Brasileiro”, comentou Pedrinho Força.

Trabalho tático

O técnico Maurício Carneiro comandou um treino tático e deve definir os titulares para a estreia no Brasileiro da Série D somente no treinamento desta quinta, 4, novamente no campo B. O primeiro desafio do Tourão será no domingo, 7, às 14 horas (hora Acre) contra o Nacional no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas.

Erismeu no Humaitá?

Erismeu Silva, ex-técnico do São Francisco, negocia com a diretoria do Humaitá e pode assumir como preparador físico na Série D

Alex será mais um reforço

O atacante Alex, ex-Independência, é mais um reforço fechado com Humaitá para a sequência da temporada 23.