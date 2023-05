Chegou pra causar! MC Erikah, que está agitando o cenário do funk nacional junto com MC Pipokinha, causou uma baita polêmica em seu Instagram neste fim de semana (07) ao publicar novos cliques para divulgar a nova música, “Fetiche“.

A loira mostrou que está pronta para causar e impressionou ao posar com um look roxo e preto pra lá de ousado, mas deixou de lado os filtros e as edições e provou que sua boa forma é completamente natural. A funkeira contou com vários elogios e deu o que falar!

“Essa mulher é a maior de todas, ainda vai dar muito o que falar”, disparou um seguidor nos comentários da publicação. “Para tudo com essa mulher, Brasil. Já tá lacrando demais”, exaltou outro internauta. “Você merece toda a fama, é uma artista incrível”, afirmou um terceiro, babando pela musa.

MC Pipokinha se torna empresária de MC Erikah e causa polêmica com anúncio: “Gratidão”

Nova dupla de peso! Recentemente, a funkeira MC Erikah se tornou assunto nas redes sociais ao anunciar uma nova conquista em sua carreira no funk. No Instagram, a loira compartilhou que agora será agenciada pela produtora Love Funk e sua empresária é ninguém menos que a própria Pipokinha.

“Gratidão por esse momento. Acredita! Acredita, dá o seu melhor e vai buscar. Deus conhece nosso coração e ele abençoa quando é de verdade, tenha fé! Muito obrigada, minha irmã de vida @pihrainha por me dar a mão e caminhar ao meu lado todos esses anos e por hoje estar junto comigo nessa nova etapa, te amo”, escreveu Erikah no Instagram.

“Gratidão @rato_lovefunk por dar valor e acreditar no meu trabalho e potencial e me abraçar dessa forma em sua empresa, gratidão a todos os envolvidos e primeiramente toda glória a Deus! Vamos com tudo”, celebrou a loira com sua nova conquista do meio do funk.