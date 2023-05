MC Mirella choca Patrícia Abravanel após gafe ao vivo no SBT; assista

MC Mirella deixou Patrícia Abravanel sem palavras após cometer uma gafe durante o Jogo das 3 Pistas, no Programa Silvio Santos, neste domingo (30/4). A funkeira participou da disputa com a cantora Tainá Costa e, em uma das rodadas, sugeriu que a resposta fosse “fazer a chuca”, deixando a herdeira do SBT chocada.

As três pistas dadas no jogo eram: Xuxa, gíria de carro de luxo e extraterrestre. Ao tentar arriscar a palavra, Mirella soltou um “fazer a chuca” e, logo depois, tentou se corrigir afirmando que estava pensando em falar “chupeta”, um procedimento comum que se faz em baterias de carro. A situação arrancou muitas risadas da plateia e Patrícia precisou conter a euforia. “Não, não é chupeta também. Vamos lá”, disse ela tentando contornar o constrangimento. A palavra correta era “nave”. A gafe divertiu os internautas. “E lá se vai o programa da família tradicional brasileira”, brincou uma pessoa. “Quase morri de tanto rir, só a Mirella mesmo pra fazer uma dessa”, disse outra. “A Patrícia ao invés de ajudar, só piorou, eu amei esse clima caótico”, completou uma terceira. 1. Xuxa

2. Gíria de carro de luxo

3. Extraterrestre Mc Mirella: fazer a chuca?#programasilviosantos pic.twitter.com/IMdpo9rJhU — Bárbara (@golittlecrazy) May 1, 2023