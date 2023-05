MC Pipokinha tem mais um show cancelado, desta vez em Porto Alegre

MC Pipokinha teve seu show cancelado na véspera da apresentação em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O evento aconteceria na noite dessa sexta-feira (26/5), mas foi cancelado a pedido da Secretaria Municipal de Segurança, de acordo com a casa noturna Baile da Tuka.

O local onde aconteceria o show não possui alvará de funcionamento nem Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) e foi notificado pela Secretaria de Segurança. Ainda em maio, Pipokinha cancelou um show em Curitiba após ser ameaçada pelo deputado estadual Delegado Tito Barrichello (União). No início do ano, diversas apresentações da cantora foram canceladas devido a falas polêmicas sobre o salário dos professores. A cantora iria substituir o MC Ryan SP, que faria um show no local. Entretanto, o funkeiro está em Portugal e ficará na Europa até o dia 6 de junho. No começo de maio, o cantor passou mal durante uma apresentação na Bélgica e teve que ser internado às pressas. A equipe médica recomendou que Ryan teria que fazer repouso após receber alta do hospital, pois foi diagnosticado com um pneumotórax bilateral e não poderá fazer viagens longas. Polêmicas da MC Pipokinha O deputado estadual Delegado Tito Barrichello encaminhou um pedido ao Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), da Polícia Civil, para cancelar o show da MC Pipokinha que aconteceria no dia 20 de maio na casa noturna Shed Bar Curitiba. Durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 8 maio, o político declarou que “lugar de prostituta é na casa de prostituição”. Além disso, o parlamentar chegou a ameaçar prender a cantora, “caso pisasse em Curitiba para fazer um show com cunho pornográfico”.