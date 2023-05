MC Pozza é morto a tiros em barbearia de Caxias do Sul, diz polícia

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros dentro de uma barbearia de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, na noite de quarta-feira (24). A vítima foi identificada como João Pedro Pozza de Oliveira, conhecido como MC Pozza. Um outro homem, de 24 anos, foi baleado e ficou ferido. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a polícia, cerca de 10 pessoas estavam dentro da barbearia quando o local foi invadido por um homem mascarado, que ordenou que todos deitassem no chão e atirou contra Pozza, que morreu no local.

A polícia ainda busca imagens de câmeras de segurança e deve ouvir testemunhas, incluindo o homem que ficou ferido após o ataque. De acordo com a Polícia Civil, “não há motivação definida e, por isso, nenhuma linha investigatória está afastada”.

Informações preliminares dão conta de que MC Pozza participava como modelo de um curso de corte de cabelo que acontecia na barbearia.

Nas redes sociais do cantor, uma nota assinada por familiares lamenta a morte do jovem. “João era uma pessoa muito querida por todos pelo seu carinho, profissionalismo, humildade, amizade e alegria”, diz o texto.

Nota

“Informamos com pesar o falecimento de nosso Mc Pozza. Sentiremos a sua falta e esperamos que ele esteja em um lugar melhor.

Agradecemos todas as mensagens de conforto recebidas até agora. Sabemos que João era uma pessoa muito querida por todos pelo seu carinho, profissionalismo, humildade, amizade e alegria. Para sempre o teremos em nossa memória e em nosso coração com muita gratidão e saudade. Agradecemos a todos pela presença na despedida e pelas mensagens. De seus pais, irmãos, sobrinhos outros familiares.”