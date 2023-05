Médica que debochou de Marina, já foi secretária de Saúde do PT e é bolsonarista de carteirinha

Uma das médicas que debochou do estado de saúde da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, a ginecologista Grace Mônica Alvim Coelho, já foi secretária de Saúde durante a gestão do ex-governador do Acre, o petista Jorge Viana, entre 1999-2004.

O teor das mensagens vazadas foi divulgado com exclusividade pelo ContilNet, no último domingo (7), e ganhou repercussão nacional. Com a denúncia, o Conselho Regional de Medicina e a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), resolveram abrir sindicâncias para apurar o caso.

Mesmo já tido ocupado um cargo do alto escalão do governo petista, atualmente, Grace é declaradamente eleitora e defensora do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Tenho uma carreira sólida e reconhecida por causa da minha dedicação. Fui secretária de Estado do governo Jorge Viana, do PT, a quem admiro muito, assim como (admiro muito) a Marina. Mas, como qualquer pessoa que vive num país pleno e livre, optei por defender o que acredito ser melhor para o meu país e minha família”, disse Grace em entrevista ao Jornal Estadão.

Nas redes sociais, Grace assiduamente publica posts em defesa do ex-presidente. Em um deles, a médica chama Bolsonaro de “maior e melhor pai do mundo”.

Além de Grace, Nilton Torrez Chavez e Jorge Lucas da Fonseca foram os outros profissionais envolvidos. Primeiramente, o médico Jorge Lucas da Fonseca, que se apresenta nas redes sociais como casado, cristão e pai, compartilhou o print de uma notícia em que a ministra aparece sob o título “Marina Silva é internada em São Paulo com Covid-19”. No print, ele grifou um questionamento: “UÉ NÃO ERA VACINADA”.

Logo em seguida, o mesmo médico indaga: “Será que ela não tomou a vacina?”. A médica Grace Monica Alvim Coelho, ex-secretária de Saúde do Acre, declaradamente bolsonarista, que se apresenta nas redes sociais como ginecologista e obstetra com foco em cirurgias ginecológicas e, em especial, cirurgia íntima comentou: “Coisas da vida… E da vacinação!”.

Por sua vez, o médico Nilton Torrez Chavez, que se apresenta nas redes sociais como cirurgião geral, contraria todo a ética médica ao gargalhar e afirmar: “Kkkk tomara que os vírus da covid estejam bem”. E Jorge Lucas completa também gargalha e complementa: “Kkkkkk num é”.

O Sindicato dos Médicos do Acre repudiou as mensagens vazadas no grupo dos médicos. “Os membros deste Sindicato também prestam solidariedade à ministra do Meio Ambiente Marina Silva e desejam boa recuperação”, destacou a nota enviada à reportagem.