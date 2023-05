Menina de 11 anos que desapareceu após ir à casa de amiga é encontrada

A menina Anny Rebeca Da Silva dos Santos, de 11 anos, que estava desaparecida de casa desde o último sábado (20), foi encontrada nesta terça-feira (23), em uma residência no km 19 da Estrada de Porto Acre.

Ela mora com a mãe no bairro Tancredo Neves e saiu de casa para visitar uma amiga no Jorge Lavocat, próximo a residência onde vive.

Foi a polícia que localizou a menina após a queixa da mãe, Maria Queli. A Polícia não informou as circunstâncias em que a menina foi parar num local tão longe de casa.