Embora não esconda que está articulando lideranças políticas de diversos partidos com vistas a compor chapas eleitoralmente viáveis paras as próximas eleições municipais, especialmente em Rio Branco, o senador Sérgio Petecão (PSD) nega que esteja recriando uma nova Frente Popular.

SAIBA MAIS: Marcus Alexandre não confirma candidatura, mas mantém rotina de campanha

“Estão dizendo que agora eu sou de esquerda, que eu estou recriando a Frente Popular. Ora, quem sou eu para recriar uma frente que tem Edvaldo [Magalhães, deputado estadual do PC do B], que é um craque?”, declarou nesta terça-feira, 09, em entrevista ao “PôdiCast”, do marqueteiro David Sento-Sé.

Petecão confirma, porém, que tem conversado com as principais lideranças politicas locais. “A Prefeitura de Rio Branco é a menina dos olhos das próximas eleições. É onde mora mais de 50% da população e é lógico que é esse o nosso foco. Nós estamos conversando com quem quer uma Rio Branco melhor. O Bocalom não quer aliança com o PSD, então estamos conversando com o Gladson [governador], com o Edvaldo Magalhães, com o Jenilson [Leite, ex-deputado estadual] que é um cara muito forte e teve muito voto nas eleições, é muito querido”, comentou.

Para o senador, o grande desafio das próximas eleições é escolher um nome capaz de vencer a disputa pela Prefeitura da capital e nesse ítem, para ele, aparece como favorito do nome do ex-prefeito e ex-petista Marcus Alexandre.

“O Marcus Alexandre está na boca do povo e nós colocamos o PSD à disposição dele. A juventude só fala em Marcus Alexandre e os velhos também. Esse é o atual momento, mas ainda falta mais de ano para a eleição eu não vejo o Marcus nem falar em candidatura. Mas eu acho ele (sic) uma pessoa muito humilde. Ele anda pelos bairros e é fortíssimo candidato. Onde eu ando só vejo falar em Marcus Alexandre. Tá uma febre”, analisou.