Minoru se encontra com ministra Margareth Menezes e acerta detalhes para Cultura do Acre

O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara participou do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, em Curitiba. Na reunião, Kinpara posou ao lado da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A reunião serviu para fortalecer as discussões em relação à Lei Aldir Blanc, que teve mais de R$ 3 bilhões liberados pelo governo federal em investimentos para incentivo a projetos culturais no Brasil durante a pandemia.

“Tivemos também os últimos acertos sobre a regulamentação da Lei Paulo Gustavo com a ministra da Cultura e equipe. Assinamos a Carta do Paraná, que significa um avanço nas propostas da normatização das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, além de outras ações do Ministério da Cultura [Minc]”, relatou Minoru Kinpara.

O ministério da Cultura foi recriado pelo presidente Lula após ter sido extinto durante o governo Bolsonaro. Entre 2019 a 2022, a Cultura teve apenas status de uma Secretaria Especial, ligada ao Ministério do Turismo.

No Acre, os artistas deverão receber do governo federal, uma parcela de R$16 milhões da Lei Paulo Gustavo. A informação foi divulgada pela Agência de Notícias do Acre, que informou que o recurso será administrado pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Para discutir os valores e a distribuição no Acre, a Fem iniciou no mês passado um ciclo de oitivas com integrantes de diversos segmentos culturais do estado.

“Iremos democratizar e dar oportunidade a todos os segmentos e fazedores de cultura, inclusive àqueles que nunca tiveram oportunidade de acessar esses recursos”, afirmou na época o presidente da FEM, Minoru Kinpara.