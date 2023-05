Mirela Janis fala sobre homenagem à Marília Mendonça em seu casamento

Mirela Janis e Yugnir se casaram, nesta quarta-feira (10/5), em uma luxuosa cerimônia para 350 convidados em João Pessoa, na Paraíba. Muitos famosos, amigos e familiares se reuniram para prestigiar o casal.

No entanto, o que chamou a atenção de internautas que acompanharam detalhes do que rolou na festança, foi uma homenagem feita por Felipe Araújo à Marília Mendonça. Na ocasião, o cantor, que foi uma das atrações, exibiu imagens da sertaneja enquanto cantava a música “De Quem é a Culpa?”.

A situação deu o que falar já que a artista, que faleceu em um acidente aéreo em novembro de 2021, foi ex-noiva de Yugnir.

Após a repercussão do fato, esta colunista entrou em contato com Mirela Janis para saber a opinião da moça. Sincera, ela contou que o casal não sabia que seria feita uma homenagem à Marília, mas afirmou não ter ficado incomodada já que, além de respeitar o passado do empresário, também era uma fã do trabalho da artista.

“Eu não sabia da homenagem, Yugnir também não. Fomos pegos de surpresa. Na verdade, acho que o Felipe Araújo sempre faz [homenagem à Marília Mendonça] em todos os shows. Mas não me senti incomodada em momento algum. Eu era fã do trabalho dela. Mas vi a reação das pessoas na festa… Acharam que eu ia ter alguma reação negativa mas eu respeito o passado do Yugnir, assim como ele respeita o meu”, disse ela com exclusividade para esta coluna.

Mirela ainda completou: “Eu nunca acharia isso ruim. Quando ela faleceu, eu sabia que ele sentiria. O Brasil todo sentiu, imagina ele que viveu todo o processo do início da carreira dela? Então, eu respeito muito”, declarou.

Por fim, ela esclareceu que não existe uma raiva em relação à cantora, por ser ex de seu, agora, marido. “Eu era fã do trabalho dela, acho que o Brasil inteiro é. Então, não tem essa mágoa ou raiva que as pessoas criam”, encerrou.

Para quem não lembra, Yugnir e Marília Mendonça começaram a namorar em 2015, noivaram em 2016, mas o relacionamento chegou ao fim em 2019.