Miss Cruzeiro do Sul: estudante vence concurso e defenderá terra da farinha no estadual

A cruzeirense Giovana Oliveira Freire, de 18 anos, conquistou a coroa de Miss Universo Cruzeiro do Sul no último sábado (29). Ela tem 1,62m de altura, é estudante de Física, e disputou o trono com outras cinco candidatas. Além da vaga para defender a terra da farinha no Miss Universo Acre 2023, a jovem também levou para casa um prêmio de R$ 3 mil.

Essa não é a primeira experiência de Giovana Freire em concurso de beleza. Em 2022, ela disputou o concurso Rainha da Farinha 2022 e foi consagrada ao título. A cruzeirense acumula seu segundo título em concurso de beleza. Em segundo e terceiro lugares, no Miss Universo Cruzeiro do Sul ficaram, respectivamente, as candidatas Juliana Nogueira Freire de 19 anos e Sheyla Ferreira de 18 anos.

Giovana viaja em junho para Rio Branco para disputar a etapa estadual do concurso. Assim, a partir de agora, ela terá cerca de dois meses para se preparar para a etapa. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet conversou com a coordenadora estadual, Meyre Manaus, que confirmou a participação da miss no dia 26/05.

Veja fotos do evento cedidas para nossa coluna: