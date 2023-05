Missa de 7º dia de ex-prefeito de Sena Madureira acontece nesta terça-feira

A missa de 7º dia do falecimento do ex-prefeito de Sena Madureira, dr. Ulisses D’avila Modesto acontece nesta segunda-feira (23), às 19h15, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no município.

VEJA MAIS: Morre Ulisses Dávila Modesto, ex-prefeito de Sena Madureira, aos 75 anos

Ulisses morreu na última quarta-feira (17), aos 75 anos, vítima de câncer. O ex-prefeito estava internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, local onde o falecimento também foi atestado pela equipe médica e a informação foi dada pela família à reportagem do ContilNet.

Advogado, Modesto formou em Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e foi prefeito de Sena Madureira por dois mandatos – sendo o segundo por eleições diretas. O corpo de Ulisses foi velado e sepultado na cidade, sua terra natal.