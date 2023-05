Moradora denuncia formação de lixão em rua de Sena Madureira: “Tem que fiscalizar”

A funcionária pública utilizou seu perfil no Facebook para reclamar sobre o descarte inadequado de lixo em uma rua do bairro Ana Vieira, em Sena Madureira. Segundo ela, os próprios moradores estão transformando o local em um lixão a céu aberto.

Na postagem, a moradora chama a atenção da comunidade para o problema e cobra, ainda, uma intervenção por parte da Prefeitura.

“As pessoas estão criando um verdadeiro lixão a céu aberto na entrada do Ana Vieira, especificamente na entrada da rua Maria Vieira Brana. Detalhe: Não somos nós os moradores da referida rua, porque temos a nossa caixa de lixo. São moradores de outras partes do bairro. Já fomos na Sensur duas vezes, secretaria de meio ambiente e por fim nos encaminharam para outro órgão de fiscalização que agora não me recordo o nome. Foi dito que iriam resolver e nada foi feito. Sabemos que isso é crime e vamos tomar nossas providências.

Agora nem sacolas estão usando mais. Imaginem o mal cheiro de tudo que não presta. Até papel higiênico usado. Somos cidadãos, sabemos nossos direitos. Ressalto que a prefeitura até faz a coleta do lixo, mas em seguida já jogam novamente. É uma situação absurda e criminosa e alguém ter que ser responsabilizado. Não vamos tolerar. Fiz o post porque sei que muitos lugares estão nessa situação. Pessoas mal educadas, falta de fiscalização, dentre outros. As pessoas precisam entender que não podem depositar seus lixos em qualquer lugar e o poder público precisa fiscalizar isso aí para punir”, postou.

Em outros pontos de Sena Madureira, os moradores reclamam da falta de coleta de lixo e também pedem a implantação de caixas de lixo ou contêiner para que o descarte adequado do chamado lixo branco.