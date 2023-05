Morre Cleber Silva Dias, pai do jornalista Itaan Arruda, em Belém

O jornalista Itaan Arruda noticiou, em sua página no Instagram, a morte do seu pai, Cleber Silva Dias. O pai do jornalista morreu no último dia 25, em Belém, na capital do Pará. Cleber lutava contra um câncer de intestino.

“Viveu o que quis e o quanto pode. Maranhense, de São Luís, escolheu o Acre pelo coração. Assumiu funções públicas como a superintendência do antigo IBDF (atual Ibama) e também do Incra, na gestão do governador Geraldo Mesquita, o Barão. Fez parte da diretoria do Juventus, clube que amou até o fim. Mais até do que o Vasco. A dor é para sempre. O que deverá consolar o coração de familiares e amigos, talvez, sejam as lembranças. Talvez”, disse.

Nos comentários da publicação, colegas de profissão e amigos lamentam a perda do jornalista. “Força, Itaan, aquele velho guerreiro agora há de ter um bom descanso na luz e a paz”, disse um internauta. “Meu amigo Cleber, até breve, me aguarde que já já estou por aí pra gente continuar as nossas prosas. Meu irmão Itaam, estamos juntos, força e fé”, disse outra pessoa.