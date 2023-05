Morte de Brasileira com facadas no pescoço na Bolívia ganha repercussão nacional

A morte da brasileira Janaína Menezes da Costa, de 32 anos, que foi encontrada morta com sinais de perfurações causadas por arma branca (faca), neste sábado, 06, ganhou repercussão nacional nos principais periódicos brasileiros, a exemplo do Estadão, Globo e Terra.

Janaína Menezes foi morta a facadas na Bolívia, na madrugada de sábado (6), segundo as autoridades locais. O marido dela, o empresário conhecido como “Serginho” de aproximadamente 37 anos, é o principal suspeito do crime e foi preso, de acordo com o Ministério Público boliviano.

A mulher tinha família em Brasiléia (AC), a 230 km de Rio Branco. Brasiléia e Cobija são cidades vizinhas, ligadas por uma ponte. O Ministério Público boliviano disse que o marido de Janaína, que tem 38 anos, procurou a polícia para confessar o crime. As autoridades acreditam que a vítima tenha sido morta após uma discussão.

Serginho foi encontrado ferido por faca em várias partes do corpo, inclusive no pescoço, dando sinais à primeira vista, que teria acontecido uma luta corporal entre o casal, sendo que a mulher foi atingida por cerca de cinco vezes na região do pescoço, não resistindo aos ferimentos, morrendo no local.