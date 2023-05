Morte de motoboy, concurso da PM e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Britas na BR-364 causam acidente e família inteira sofre traumatismo craniano

O motorista Rocelio Santos de Lima, 50 anos, Maira Adriana da Silva Costa, 35, e um adolescente de 15 anos ficaram feridos após perderem o controle de um carro e sofrerem um acidente na noite deste domingo (21), na BR-364 no trecho da Estrada do Aeroporto, próximo a Vila Custódia Freire, em Rio Branco.

Motorista de app que entrou com criança em motel tem prisão convertida no Acre

O motorista de aplicativo flagrado em um motel da cidade, na região do Segundo Distrito, com uma criança,identificado como Jonhatan, de 36 anos de idade, teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele foi preso em flagrante no último sábado (20) e, no dia seguinte, houve a conversão do regime de prisão que o levou à penitenciária.

TERÇA-FEIRA

Friale prevê chegada de nova frente fria ao Acre; veja temperaturas

No Acre, o mês de maio foi marcado por muito calor e chuvas pontuais, no entanto, a previsão do tempo indica que esse cenário está prestes a dar trégua, com o anúncio da chegada de uma frente fria que pode durar até o começo de junho.

Corpo de motoboy é encontrado com as mãos amarradas e marcas de terçadada; FOTOS

O corpo do motoboy e mototaxista Gimesson Coelho Dutra, de 28 anos, foi encontrado em uma área de mata na manhã desta terça-feira (23), próximo a um curral ao lado de uma borracharia, no km 9 do Ramal do Mutum, na zona rural de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Governo dá início a concurso da PM com diversas vagas; veja detalhes

O Governo do Acre publicou no Diário Oficial (DOE) desta quarta-feira (24) a instituição da comissão que irá coordenar a realização do concurso público da Polícia Militar do Estado do Acre.

Militante do PT morre após receber descarga elétrica em Rio Branco

Um acidente doméstico ocorrido na manhã desta quarta-feira (24) matou o militante petista Mário Longuin, um técnico em manutenção de ar condicionado e outros eletrodomésticos que era peça chave nos bastidores das campanhas eleitorais do PT no Acre.

QUINTA-FEIRA

Inmet emite alerta de chuvas intensas e friagem para o Acre; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou um aviso com alerta de chuvas intensas para todo o estado do Acre. O comunicado começa a valer a partir das 9h25 desta quinta-feira (25), com validade até às 10h da sexta-feira (26).

Secretário diz que governo não pode mais atender reivindicações salariais e fazer convocações

O secretário de governo, Luiz Calixto, em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta quarta-feira (24) praticamente pôs fim às expectativas das diversas categorias de trabalhadores que diariamente ocupam as dependências da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em protestos e manifestações na tentativa de pressionar os deputados estaduais a pressionarem o governo do Estado para atender suas reivindicações por melhorias salariais ou convocação de concursados em cadastro de reserva.

SEXTA-FEIRA

Governo abre novo concurso da PM com diversas vagas; salários chegam a R$10 mil

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), torna público a realização do concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e 2º Tenente Estágio de Saúde da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC).

Vídeo mostra cobra gigante engolindo bezerro e assusta moradores; ASSISTA

Mais uma ocorrência envolvendo uma grande cobra sucuri foi registrada recentemente nas proximidades de Sena Madureira. Dessa vez, o fato se deu em uma localidade do Rio Purus, onde os moradores flagraram a cobra engolindo um bezerro.