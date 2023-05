Motoboy desaparece em Rio Branco após atender corrida; família faz buscas há 48 horas

O motoboy Gineson Willian Dutra, de 28 anos, morador do Bairro Belo Jardim, que costumava trabalhar no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, está desaparecido há mais de 48 horas. No domingo (21), ele saiu para atender a um passageiro que havia deixado uma hora antes no Ramal do Mutum, região da parte alta de Rio Branco, no Primeiro Distrito, e desde então não foi mais visto nem seu telefone atende ligações.

A moto utilizada pelo rapaz em suas atividades profissionais, segundo disseram seus familiares à polícia, foi vista sendo pilotada por uma pessoa desconhecida em dois pontos diferentes da cidade. Um dos pontos foi a BR-364, no sentido Cidade do Povo; o outro, foi a Avenida Amadeo Barbosa.

Um primo do desaparecido, identificado por Célio Dutra, disponibilizou o telefone celular de número (68) 99978-7189 para que quem tiver alguma pista ou informação que possa levar a localização do motoboy possa ligar. “A família está desesperada”, disse o rapaz.

A Polícia Civil já entrou nas investigações e o temor é que o motoboy Gineson Willian Dutra não esteja mais vivo.

“Se ele estiver preso em algum lugar, 48 horas depois sem água ou comida, é uma situação muito desesperadora. O segundo temor é que, pela última corrida, para a área rural do ramal Mutum, para onde os assaltantes de veículos costumam levar suas vítimas, é muito perigosa”, disse um policial que trabalha no caso.