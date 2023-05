Mototaxista é atropelado e não resiste aos ferimentos em Rio Branco; condutor do veículo é preso

O mototaxista Lucas Fernandes dos Santos, de 25 anos, faleceu depois de ser atropelado na madrugada do último domingo, 07, na estrada da Floresta, bairro Floresta, em Rio Branco (AC). Um suspeito, Josemar Santos da Silva, 38 anos, foi detido acusado de atropelar e matar o mototaxista.

De acordo com as informações fornecidas pelas autoridades de trânsito, Lucas era mototaxista e estava transportando um passageiro do bairro Recanto dos Buritis para a Sobral. O passageiro desceu da moto, um modelo YBR branco e placa QWM-3F18, na entrada de uma distribuidora para comprar uma caixa de cerveja. Enquanto esperava pelo retorno do cliente em pé ao lado da moto, Lucas foi atingido por um carro cinza Spin, placa QLX-3I46, que estava em alta velocidade e era conduzido por Josemar Santos da Silva.

Após a colisão, Lucas foi arremessado e bateu violentamente a cabeça contra uma mureta na entrada da distribuidora, resultando em sua morte imediata. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas quando chegou ao local, Lucas já havia falecido. A Polícia de Trânsito (BPTrans) também foi acionada e isolou a área para a perícia.

Após a remoção do corpo, Josemar voltou devagar ao local do acidente com o mesmo carro que atingiu o mototaxista e ficou observando. Os populares que testemunharam o incidente viram o motorista e foram atrás dele. Com a ajuda de vários mototaxistas e da Polícia Militar, o suspeito foi interceptado em frente a um supermercado na Rua Rio de Janeiro, no bairro Abrahão Alab.

Josemar foi preso e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelo crime de trânsito.