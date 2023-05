Mototaxista surta, sobe em poste de energia elétrica e é resgatado por socorristas do Samu

O mototaxista Saulo Alexandre da Silva, de 38 anos, foi resgatado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) depois de ter subido em um poste de energia elétrica em um ramal próximo ao Conjunto Universitário, em Rio Branco (AC).

De acordo com amigos próximos de Saulo, ele passava por um momento difícil por causa de dívidas, inclusive, com agiotas. Nos últimos dias, ele apresentava sinais de depressão e desânimo.

Saulo estava desaparecido há dois dias quando foi localizado por populares em cima do poste na entrada de um ramal. A situação chamou a atenção dos moradores, que acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Cerca de 150 mototaxistas também se mobilizaram para tentar ajudar Saulo.

Após a chegada de amigos e muita conversa, Saulo foi convencido a descer do poste e, em seguida, foi encaminhado ao Samu. Ele apresentava escoriações e abalo psicológico e foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde recebeu cuidados médicos e psicológicos. Em caso de agravamento do quadro, ele poderá ser transferido para o Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).