MP divulga edital de concurso com 432 vagas para área de apoio; veja

O edital do novo concurso MP RO foi publicado nesta terça-feira (30). O Ministério Público de Rondônia oferece o total de 432 vagas para cargos da área de apoio. Os salários chegam a R$11 mil.

Do total de oportunidades, 12 são para contratação imediata e 420 para formação de cadastro de reserva. A oferta será para analistas em diversas especialidades e para médicos. Todas as carreiras exigem o nível superior.

Baixe o edital na íntegra!

Confira a distribuição das vagas por cargo:

Analista contábil: 51 vagas, sendo 1 imediata e 50 em cadastro de reserva;

Analista de Redes e Comunicação de Dados: 52 vagas, sendo 2 imediatas e 50 em cadastro de reserva;

Analista de Sistemas: 52 vagas, sendo 2 imediatas e 50 em cadastro de reserva;

Analista de Suporte Computacional: 51 vagas, sendo 1 imediata e 50 em cadastro de reserva;

Analista em Auditoria: 51 vagas, sendo 1 imediata e 50 em cadastro de reserva;

Analista em Estatística: 51 vagas, sendo 1 imediata e 50 em cadastro de reserva;

Analista em Jornalismo: 51 vagas, sendo 1 imediata e 50 em cadastro de reserva;

Analista Programador: 52 vagas, sendo 2 imediatas e 50 em cadastro de reserva;

Médico: 21 vagas, sendo 1 imediata e 20 em cadastro de reserva.

Há reserva para pessoas com deficiência, negros e indígenas. Para se candidatar é preciso ter nível superior completo na respectiva área.

As remunerações para analista (em todas as especialidades) são de R$6.917,12. Já para médicos, são de R$11.183,80. A jornada de trabalho dos aprovados é de 40 horas por semana.

A lotação será realizada inicialmente em Porto Velho RO, porém, pode ser realizada em qualquer uma das Unidades do Ministério Público, conforme conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Resumo concurso MP de Rondônia:

Órgão: Ministério Público de Rondônia;

Cargos: analista (em diversas especialidades) e médico;

Vagas: 432;

Requisitos: nível superior;

Remunerações: R$6.917,12 para analistas e R$11.183,80 para médicos;

Inscrições: 6 a 28 de junho;

Provas: 6 de agosto;

Banca: Cebraspe.

Concurso MP RO terá inscrições em junho

As inscrições ficarão abertas de 6 a 28 de junho, pelo site do Cebraspe, organizador da seleção.

A taxa de inscrição é de R$160. O pagamento poderá ser efetuado até 30 de junho.

Poderão solicitar a isenção da taxa: doadores de sangue; doadores de medula óssea; doadores de órgãos e/ou tecidos; membros de família de baixa renda; eleitores convocados para prestar serviço à Justiça Eleitoral, como componentes da mesa receptora de voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro ou segundo mesário.

Para pedir a isenção da taxa de inscrição será preciso enviar a documentação comprobatória das condições, de 6 a 12 de junho, pelo portal do Cebraspe.

Provas do concurso MP RO serão em agosto

O concurso MP RO será composto por provas objetivas para todos os cargos. A aplicação está marcada para 6 de agosto, nas cidades de Ji-Paraná e Porto Velho. Nessa mesma data, apenas os candidatos ao cargo de analista em Jornalismo também realizarão prova discursiva.

Na prova objetiva, serão cobradas 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos.

Para todos os cargos, os Conhecimentos Gerais serão sobre as disciplinas de:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Legislação Estadual;

História e Geografia de Rondônia;

Ética no Serviço Público.

Já a prova discursiva para analista em Jornalismo consistirá na redação de um texto dissertativo, de até 30 linhas, sobre tema relacionado a Conhecimentos Específicos do cargo.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois. Durante esse período, o MP de Rondônia poderá convocar os aprovados para as vagas imediatas e para o cadastro de reserva.