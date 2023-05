MSI 2023 é o mais assistido da história, mas final fica fora do top-5

O ranking do Esports Charts também não considera as primeiras edições do MSI, em 2015 e 2016. Naquela época, o campeonato ainda não contava com todas as regiões do cenário competitivo internacional, incluindo o Campeonato Brasileiro (CBLOL), entre os diretamente classificados.

Baiano é destaque

Considerando somente as cotransmissões, liberadas pela primeira vez nos campeonatos internacionais de LoL, o stream brasileiro Gustavo “Baiano” foi o destaque de audiência. O ex-jogador e criador de conteúdo obteve 3 milhões de horas assistidas e 232 mil espectadores de média nas transmissões do MSI.