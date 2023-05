Mudanças no Pix: Banco Central busca meios para aumentar a segurança

Novas medidas destinadas ao aumento dos níveis de segurança nas transações financeiras com a utilização da plataforma do Pix foram anunciadas pelo Banco central nesta quinta-feira (3). As alterações nas funcionalidades passarão a valer a partir de 5 de novembro deste ano..

De acordo cm o Banco Central, as medidas pretendem aumentar a segurança dos dados dos usuários e combater fraudes utilizando o sistema. São duas as funcionalidades que serão aprimoradas.

Um dos recursos que vai mudar é a notificação de infração, que é utilizada pelas instituições financeiras para marcar as chaves de usuários que realizam movimentação suspeita de fraude. Quando o sistema for atualizado, todas as infrações cometidas pelo usuário receberão uma espécie de etiquetagem identificadora para movimentação suspeita.

Essas etiquetas serão classificadas como golpe, estelionato, invasão da conta, coação, entre outros. Também passarão a ser identificados o tipo de fraude, casos de usuários que criaram conta Pix com documentação falsificada ou pessoas que cedem deliberadamente uma conta regular para servir a algum esquema fraudulento.

A consulta de informações veiculadas para análise antifraude é outro recurso que ganha reforço de segurança. O BC vai disponibilizar dados mais detalhados, e por mais tempo, dos usuários às instituições financeiras, que passarão a realizar cruzamentos em busca de movimentações suspeitas.

Atualmente, os dados dos usuários ficam disponíveis para as instituições financeiras por até seis meses. Mas, a partir de 5 de novembro, essas informações ficarão abertas por cinco anos.

“O resultado dessas mudanças é uma maior eficácia no combate à fraude, uma vez que as instituições passarão a ter melhores subsídios para aprimorar os próprios modelos de prevenção e detecção de fraude”, explicou o consultor Breno Lobo, da Gerência de Gestão e Operação do Pix.