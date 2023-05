Uma mulher identificada com Elba Barbosa Mororó, de 58 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (7) foi encontrada morta dentro de sua própria residência, na noite da terça-feira (9).

Elba Barbosa morava com uma filha, com deficiência e um neto, no bairro Vitória, em Rio Branco. Conforme relatos, a mulher teria combinado com um vizinho, para ele levá-la ao banco na segunda-feira (8).

Ao chegar na casa de Elba pela manhã, a filha dela disse que a mulher teria saído para ir ao banco. No final do mesmo dia, o homem voltou até a residência procurando pela mulher e recebeu a mesma resposta.

Suspeitando do desaparecimento da amiga, o homem foi até um comércio onde ela sempre ia pagar suas dívidas após sair do banco, mas foi informado de que ela não tinha passado por lá.

O homem, então, resolveu ligar para um outro filho dela, que mora em Boca do Acre e comunicar sobre seu desaparecimento. Na noite da terça-feira (9), ele voltou à casa da mulher e percebeu que sua filha estava chorando, no entanto, ela disse que a mãe tinha ido ao banco.

Foi então que ele ouviu o barulho de um ventilador ligado no quarto de Elba e por meio de uma fresta na parede viu que ela estava deitada. O homem chamou os vizinhos e arrombaram a porta, ao entrarem, perceberam que ela já estava morta.

A Polícia Militar e o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Segundo os médicos, há a possibilidade de a mulher ter morrido no domingo. O corpo foi resgatado para exame cadavérico a fim de definir a causa morte