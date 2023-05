Mulher é presa por tráfico de drogas em casa de apoio na capital

Uma indígena da tribo Kaxinawa, de 47 anos, foi presa sob acusação de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (30) em uma casa de apoio situada no bairro Pedro Roseno, em Rio Branco (AC). A ação foi realizada pelos policiais militares da Companhia CPCães, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que receberam uma chamada via Centro de Operações (Copom) para averiguar um possível tráfico de drogas no endereço mencionado.

A acusada, que está grávida de oito meses e veio do município de Santa Rosa do Purus em busca de tratamento de saúde, foi abordada pelos policiais na residência. Após interrogatórios sobre o que havia recebido de um homem que chegou em uma motocicleta, a mulher consentiu a entrada dos militares no quarto em que estava hospedada.

Durante busca realizada pelo cachorro farejador, foram encontrados três saquinhos que continham 75 gramas de pasta-base de cocaína dentro de uma caixa de sandálias.

A indígena recebeu voz de prisão e foi encaminhada com as drogas apreendidas para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as devidas providências.