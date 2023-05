Mulher entra em bairro de facção rival, é agredida a pauladas e mantida em cárcere

Uma mulher de 27 anos não identificada passou foi mantida em cárcere privado e agredida fisicamente com ripadas por membros de uma organização criminosa, neste fim de semana.

De acordo com o apurado, a mulher teria se deslocado a um quarteirão, situado na Rua Piauí, para comprar uma barra de maconha. Chegando ao local pretendido, ela foi encurralada pelos criminosos que seriam integrantes do CV.

A justificativa para o ato é que ela estaria frequentando uma área do B13, no bairro Bom Sucesso. Com isso, passou a ser agredida fisicamente e só liberada mediante uma promessa de que não iria procurar a Polícia. “Caso procurasse a Polícia, ela iria amanhecer com a boca cheia de formiga”, confirmaram as investigações.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e constatou que todas as agressões foram gravadas e divulgadas em um grupo no WhatsApp pertencente à referida facção. “Os três autores das agressões foram devidamente identificados e seus nomes foram repassados à Polícia Civil para que prossiga com as investigações”, comentou a Capitã Ivanise Pontes, comandante do 8º BPM.