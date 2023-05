Mulher joga água fervendo no marido e no filho de 3 anos

A Polícia Civil do Distrito Federal apura as circunstâncias que levaram uma mulher, de 45 anos, a jogar água fervendo no marido, 45, e no filho, 3, na manhã deste domingo (7/5), em Brazlândia.

Um policial militar, que atendeu a ocorrência, explicou que que foi acionado para ir até o Hospital Regional de Brazlândia porque duas pessoas com queimaduras deram entrada no pronto-socorro e havia suspeita de que eles poderiam ser vítimas de crimes.

Ao chegar no local, o PM conversou com a autora. Ela informou que estava em casa, esquentando água para o café, quando o marido chegou embriagado e com o filho deles no colo. A mulher afirma que o companheiro tentou agredi-la e, para se defender, acabou jogando a água quente no agressor.

A suspeita afirmou que o filho foi atingido “sem querer” e “que não teve intenção” de lesionar a criança. Já o homem, ao ser questionado, alegou que estava dormindo quando foi acordado com a água quente caindo sobre ele.

De acordo com informações obtidas junto ao hospital, o menor apresenta queimadura de 2º grau nas pernas. O homem também ficou com ferimentos de 2º grau na região da genitália. Os pacientes foram removidos para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O caso é apurado pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).