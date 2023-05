Mulher mata e congela pedaços do marido junto com lanches que vendia

Uma mulher confessou à polícia que matou o marido e guardou parte do cadáver no congelador de sua casa. As partes do corpo ficavam ao lado de lanches que ela vendia. O caso aconteceu em Selvíria (MS).

O que aconteceu

Uma mulher de 61 anos foi presa nesta sexta-feira (26) por suspeita de matar o marido. Segundo a polícia, ela confessou que guardou partes do corpo dele em seu congelador, ao lado de lanches que vendia em Selvíria.

O tronco da vítima foi encontrado na BR-158, na quinta-feira (25). Ela teria se desfeito das pernas e braços na mesma rodovia.

Inicialmente a mulher negou o crime, mas confessou depois de algumas contradições. De acordo com o seu depoimento, ela matou o marido com veneno de rato e cortou o corpo “por não saber o que fazer”, guardando parte dele no congelador.

A suspeita é de que o crime tenha ocorrido neste mês. A investigação ouviu os vizinhos, que informaram que ele estava desaparecido desde o dia 20.

A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. As investigações sobre esse caso ainda estão em andamento.