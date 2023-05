Mulher pega moto do namorado escondido e sofre grave acidente em Rio Branco

A motociclista Thais Rodrigues de Souza, de 27 anos, sofreu um grave acidente de trânsito nesta terça-feira (30), após pegar a motocicleta do namorado, sem permissão, no km 2 da estrada do Barro Vermelho, na região do Distrito Industrial, em Rio Branco (AC).

Segundo relato da mãe da vítima, Thais estava com muitos problemas e chegou a afirmar que iria tirar a própria vida. A filha resolveu ir até a casa da mãe e pegou a moto sem o conhecimento do namorado, e possivelmente, tenha provocado o acidente de maneira intencional.

Ainda segundo uma testemunha, Thais trafega em uma motocicleta modelo Fazer, de cor vermelha e placa QWO-9A03, em alta velocidade e andava pelo acostamento, quando acabou caindo em um barranco e ficou desacordada.

Populares que passava pelo local ajudaram a jovem e acionaram a polícia e ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado 01, para prestaram os primeiros atendimentos e depois de estabilizar o quadro clínico da motociclista, a mulher foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, com uma fratura na perna esquerda.

A área foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após a perícia, a motocicleta foi entregue para os familiares da vítima.