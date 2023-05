Mulher tem seios e rosto cortados a bisturi por rival ao sair de academia, no interior do Pará

Uma mulher foi vítima de um ataque a golpes de bisturi enquanto saía da academia de ginástica no município de Abaetetuba, no interior do Pará. Ela foi ferida gravemente pela amante do seu ex-marido na última segunda-feira (8). Apesar da gravidade do ataque, suspeita foi autuada por lesão corporal.

Segundo as investigações, a vítima sofria ameaças constantes e durante o ataque teve cortes profundos no rosto, braços, na região dos seios e costa, sendo levada com urgência para a sala vermelha da Unidade de Pronto Atendimento da região, onde recebeu diversos pontos de sutura para fechar os cortes.

A suspeita aguardou a vítima do lado de fora do estabelecimento, a esperando sair para atacá-la. Segundo testemunhas, a amante foi motivada por ciúmes, visto que o ex-marido da vítima se arrependeu da traição e resolveu retomar o relacionamento com a mulher.

Em nota a Polícia Civil informou que a suspeita foi encaminhada à delegacia, onde confessou o crime, sendo autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal. O caso é investigado pela delegacia do município de Abaetetuba e a mulher está à disposição da justiça.