Mulher trans que denunciou a irmã por transfobia ganha apoio do MPAC para ter nome social

Sabryna Oliveira, mulher trans acreana que divulgou nas redes sociais vídeos em que acusa a própria irmã de transfobia, no último domingo (21), receberá suporte do Ministério Público do Acre (MPAC) no procedimento para mudança de nome.

De acordo com o MPAC, a vítima procurou o Centro de Atendimento à Vítima (CAV), órgão auxiliar da instituição responsável pelo atendimento humanizado a vítimas de violência sexual, homofobia e violência doméstica e familiar contra a mulher. Sabrina teria formalizado a denúncia e uma equipe do MPAC a acompanhou até uma delegacia, onde ela registrou um boletim de ocorrência.

RELEMBRE O CASO: VÍDEO: mulher trans acusa irmã de transfobia e faz denúncia nas redes

Em uma sequência de stories no Instagram, Sabryna relatou o caso. “Ela sempre foi assim comigo, nunca me respeitou e eu sou uma pessoa que evito conversar com ela para não ter atrito e ela mesmo vem me tratando no masculino e eu pedi que ela me respeite. Eu respeito a decisão dela de seguir a religião e eu quero que ela respeite a minha decisão”.

Sabryna disse ainda, que o sofrimento causado pela família dói. “Eu aguentei isso há muito tempo, fiquei calada muito tempo, eu falei que se isso acontecesse de novo, eu ia procurar meus direitos e ela pensando que era brincadeira minha. Eu já sofri de outras pessoas também, mas da família dói mais. Eu não ligo quando falam mal de mim pois não convivem comigo, mas quando é sangue do meu sangue, machuca”, explicou.

O que é o nome social?



O “nome social” é o nome que a pessoa travesti ou transexual prefere ser chamada e possui a mesma proteção concedida ao nome de registro, assegurada pelo Decreto nº 8.727/2016.