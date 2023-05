Mulheres trocam agressões em posto de gasolina de Cruzeiro do Sul; veja o vídeo

Na noite da última segunda-feira, 01, um vídeo gravado por populares ganhou as redes sociais mostrando uma cena lamentável em um posto de gasolina na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do estado do Acre. Nas imagens, é possível ver duas mulheres trocando agressões físicas, puxando os cabelos uma da outra, enquanto várias outras pessoas tentavam separá-las.

A cena aconteceu num Posto de Gasolina durante um show em comemoração do Dia do Trabalhador, 01 de maio, com o artista Evoney Fernandes. Apesar da confusão, nenhuma queixa foi registrada.

Ninguém ainda sabe o que motivou as brigas entre as mulheres. O comportamento violento e agressivo das mulheres chamou a atenção de quem passava pelo local. Um grupo de homens intervém na confusão entre as mulheres.

Veja o vídeo: