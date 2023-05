Município do interior do Acre fica sem internet e serviço de telefonia por 4 dias 

Os moradores do município de Porto Walter, no interior do Acre, passaram por contratempos relacionados aos serviços de internet e telefonia da região. Foram cerca de 4 dias sem acesso aos sistemas, que teriam sido ocasionados por uma falha técnica na empresa TIM.

A Proteção de Defesa do Consumidor do Acre (Procon) recebeu reclamações e contatou a prestadora de serviços, solicitando que providências fossem tomadas para solucionar o problema. A empresa TIM respondeu e disse que enviou uma equipe técnica para que houvesse o retorno do sinal na área.

“As providências do Procon objetivaram assegurar aos consumidores o que recomenda o Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou seja, garantir o que determina o art. 20 do CDC, que é fazer o fornecedor responder pelos vícios de qualidade que tornem a prestação de serviço imprópria ao consumo”, disse Elissandra Silva, chefe da Divisão de Atendimento do Procon.

Segundo informações, os serviços já foram restabelecidos em Porto Walter.