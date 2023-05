N. Lima reafirma candidatura a prefeito e cobra nome as pesquisas

Ao utilizar a tribuna na sessão desta terça-feira (22) o vereador N. Lima registrou a posse da nova executiva do Progressistas em Rio Branco e voltou a afirmar que é candidato a prefeito de Rio Branco nas próximas eleições. Ele cobrou também que seu nome seja incluído nas pesquisas de opinião, referindo-se à divulgada no último final de semana e na qual ele não é citado.

“O meu nome está à disposição do partido para prefeito. Vi que tem vários. O do Bocalom, do Alysson e até o Aberson, mas o único que tem de fato um documento é do N. Lima e quero avisar aos marqueteiros de plantão aí que botem meu nome nas pesquisas porque sou candidato e estou falando aqui pra ficar registrado”, disse.

Na sequência de sua fala, N. Lima fez uma avaliação de seu desempenho político e avisou aos adversários que segue firme na carreira política.

“E se não quiserem meu nome pra prefeito eu serei candidato à reeleição tranquilo. Não vou sair da política tão cedo. Me sinto forte e com saúde, de bem com a população de Rio Branco, com meus amigos, com meus 2.555 votos e agora nesta eleição difícil com meu filho [deputado estadual Wendy Lima] fomos o segundo mais votado na capital. Então tenho respaldo pra ir pra reeleição e pra ser candidato a prefeito, a vice e nós estamos na política pra isso pra colocar nosso nome pra representar nosso povo do nosso estado e do nosso município”, concluiu.