Na Aleac, Gladson fala sobre novo encontro com Lula e diz que amazonidas precisam de emprego

Durante o encontro do Parlamento Amazônico, realizado no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (31), o governador Gladson Cameli defendeu a união entre os gestores dos estados que compõem a Amazônia Legal.

O governador se comprometeu em organizar uma reunião entre os governadores da região e o presidente Lula.

“Já pedi uma audiência com o presidente da República, com todos do Parlamento Amazônico, para que a gente possa reivindicar as necessidades da Região Norte. Juntos somos mais fortes”, disse.

Gladson aproveitou para destacar que os estados da Amazônia dividem os mesmos problemas.

“Não é só no Acre. Os demais estados enfrentam na parte dos transportes, estradas e entre outros. Temos que estar unidos para cobrar o governo federal. Ou o presidente da República toma uma posição séria ou vai ser mais uma reunião em vão”, completou Gladson.

O equilíbrio entre florestania e desenvolvimento

O governador disse que os estados da região precisam encontrar um equilíbrio entre preservação e desenvolvimento da Amazônia.

“Tem que preservar. Tem que manter nossas florestas em pé. Mas nós temos mais de 26 milhões de amazônidas, que precisam de emprego, precisam comer”, finalizou.