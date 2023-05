Na BR-364, homens armados rendem moradores e roubam caminhonete

Os moradores de uma propriedade situada na BR-364, km 35, sentido Manoel Urbano a Feijó, foram alvos de uma ação criminosa na manhã desta quarta-feira (3). Segundo consta, quatro homens armados invadiram a localidade, renderam a proprietária da residência e fizeram um verdadeiro limpa.

Ao final, levaram 01 caminhonete, 01 arma de fogo (espingarda calibre 32) e 3 mil reais em dinheiro vivo.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, a Polícia entrou em campo e conseguiu recuperar a caminhonete. A ação foi realizada pela Polícia Militar (1º pelotão destacado de Manoel Urbano), PM de Feijó e Polícia Civil de Manoel Urbano. Nas diligências, os policiais encontraram o veículo atolado na altura do km 90, sentido Feijó.

De acordo com o Tenente Jairo Pontes, do 8º BPM, as equipes também lograram êxito na captura de um suspeito. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Feijó para ser indiciado. Os demais envolvidos no roubo estão sendo procurados.