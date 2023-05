Namorando Isis Valverde, Marcus Buaiz quer comprar mansão no Rio

O relacionamento de Marcus Buaiz, de 43 anos, e Isis Valverde, de 36, parece estar cada vez mais sólido. Depois de decidir ter uma residência fixa em Los Angeles, para passar temporadas maiores nos Estados Unidos com a amada e a família enquanto estiver cuidando dos negócios, o empresário agora procura uma mansão para comprar no Rio de Janeiro, cidade em que a atriz mora desde que saiu de Aiuruoca, no interior de Minas Gerais, para investir na carreira artística.

Segundo fontes de Quem, Buaiz já tem pesquisado imóveis com alguns corretores cariocas. Apesar de ter planos de se mudar para a Cidade Maravilhosa só em 2024, ele já começou a ir atrás da casa dos seus sonhos no Brasil. O empresário quer uma propriedade de alto padrão, em meio à natureza entre os bairros do Joá e Joatinga, aonde moram famosos como Luciano Huck e Angélica, Cauã Reymond, Preta Gil e Anitta.

O motivo da residência fixo do capixaba no Rio é, que além da proximidade Isis, Buaiz gosta muito de praticar esportes e apreciar a praia em seus raros momentos de lazer. Como o empresário já havia dito em entrevista a Quem, ele valoriza muito o tempo de folga ao lado dos filhos, José Marcus, de 11, e João Francisco, de 9, frutos do seu casamento com a cantora Wanessa Camargo, de 40.

Marcus tem feito a busca remotamente, já que está novamente em solo americano depois de circular pelo país com Isis em alguns eventos e anunciar o retorno da Billboard Brasil sob sua alçada, em parceria com Fátima Pissarra. Quando eles desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após passarem uma nova temporada juntos em Los Angeles, o primeiro flagra do casal juntos, foi feito exclusivamente por Quem.

O empresário foi para a Califórnia há uma semana encontrar a atriz, que estava lá desde o Carnaval. Ambos estão focados em negócios no solo americano. Buaiz finalmente conseguiu expandir sua empresa no país e Isis tem se dedicado à carreira internacional. Enquanto isso, eles estão procurando uma casa para fixarem residência por Beverly Hills, como Quem já havia adiantado.