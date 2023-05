“Não quero ter que voltar para tapar buraco”, diz Bocalom ao dar duro recado a empresas

Na manhã desta sexta-feira (26) no ato de lançamento do programa “Recupera Rio Branco”, cujo objetivo é a realização de serviços de tapa buraco e pavimentação asfáltica em 440 ruas em 40 bairros atingidos pela enchente, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) ao anunciar os investimentos e discursar sobre a execução das ações, surpreendeu ao chamar a atenção das empresas privadas que serão contratadas.

“A gente tem o dinheiro e vamos pagar em dia. Agora, uma coisa eu peço a vocês: por favor! O buraco que for tapado tem que ficar tapado. Eu peço as empresas privadas que façam como a Emurb. Façam um trabalho bem feito. A gente quer fazer o trabalho uma vez só. Eu não quero ter que ficar voltando pra fazer de novo serviço que já foi feito, pra tapar o mesmo buraco. É isso que eu peço”, asseverou.

A fala do prefeito soou como resposta ao presidente do Sindicato das Empresas de Construção Civil, Carlos Afonso, que ao usar a palavra enalteceu a contratação de empresas privadas e cobrou. “As nossas empresas estão equipadas para executar esse programa e os demais outros que o senhor lançar. Vamos entregar com produtos de qualidade e nos prazos estabelecidos, mas também queremos que o nosso pagamento, que o pagamento pelos nossos serviços sejam feitos em dia”, disse dirigindo-se a Bocalom.

Além dos R$ 30 milhões para a ação emergencial nos bairros atingidos pelas cheias, o prefeito garantiu que mais R$ 50 milhões, serão empregados na recuperação de ruas em toda a cidade ao longo do ano, totalizando R$ 80 milhões de recursos próprios.

“Eu trabalho com planejamento e se não tivesse guardado o dinheiro agora não tinha 80 milhões pra gastar. Nós não estamos gastando do governo federal. Fizemos projetos, mas é um rolo danado pra aprovar, pra liberar dinheiro, mas nós temos o nosso dinheiro. Dinheiro que não foi roubado, que não desviado. É esse dinheiro que tá na conta pra gente usar quando precisa e isso que vamos fazer”, assegurou. .

A estratégia, de acordo com o prefeito é que a Emurb vai trabalhar juntamente com 10 empresas privadas para que o serviços sejam executados no prazo inicial previsto que é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, devido ao decreto emergencial.

“Vão estar nas ruas dessa cidade 150 máquinas roncando. Quando a gente assumiu essa Rio Branco todo mundo sabe que isso aqui tava uma tábua de pirirulitos. Era buraco pra todo lado, era sujeira pra todo lado. Agora acabou essa história de Operação Verão, empresários e o tempo que vocês tinham que botar caminhão de graça. Agora ninguém pediu isso pra vocês não. Nós temos dinheiro pra bancar”, finalizou.

Estavam presentes no evento realizado no Quadrilhódromo do Arena da Floresta: secretários municipais, servidores da Prefeitura, os trabalhadores dos trechos, empresários, presidentes de bairros e vereadores da Capital.