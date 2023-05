“Não venham dizer que sou inimigo do agronegócio” diz Jorge Viana em reunião com lideranças acreanas

Durante reunião no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), neste sábado (27), o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), Jorge Viana, falou sobre o agronegócio sustentável no Acre.

Na ocasião, Jorge Viana assinou um convênio com o Sebrae, que deve destinar R$ 650 mil para a qualificação de empresas acreanas, com o intuito de prepara-las para exportar e ampliar as vendas internacionais.

Em sua fala, Jorge Viana relembrou críticas que recebeu sobre ser contra o agronegócio. “Não venham dizer que sou inimigo do Agronegócio. Não adianta essa história de falar mal do meio ambiente. Nós temos que ter altivez de fazer o nosso dever de casa correto”, pontou o ex-governador.

O Acre é reconhecido por sua produção agrícola diversificada, com destaque para a cultura de café, cacau, borracha e castanha-do-brasil. Além disso, o estado também possui um rico patrimônio florestal, com grande potencial para a extração sustentável de madeira e a produção de produtos florestais não madeireiros, como óleos essenciais e frutas exóticas, produtos que têm grande demanda no mercado internacional devido à sua qualidade e sustentabilidade, o que coloca o Acre em uma posição estratégica para a exportação.

O presidente da Apex destacou o Acre como um estado com potencial para exportar seus produtos a outros países. “Um estado exportador é um estado que tem potencial de crescimento, e o Acre tem uma ótima localização geográfica para isso. Com essa extensão de terras férteis e clima favorável, o estado tem tudo para se desenvolver”, ressaltou.

O convênio assinado colocará em prática o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), que deve iniciar as operações em já em agosto de 2023.