Nati Casassola começou a quinta-feira (25) na pegada sol e curtição. A ex-BBB compartilhou com fãs nas redes sociais um vídeo no qual mostra um biquíni de cor branca – um cap protetor contra o sol fecha o look de Nati.

“Aproveitar este dia lindo”, diz Nati na publicação.

Rapidamente os fãs reagiram nos comentários do post. “Linda”, diz um seguidor. “Não faz isso comigo não”, comenta outro.

Veja abaixo: