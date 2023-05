NBA: Doncic diz que vai pagar funeral das vítimas do ataque a escola em Belgrado

Belgrado, capital da Sérvia, viveu momentos aterrorizantes nesta semana. Um adolescente de 13 anos abriu fogo, matando oito alunos e um segurança na escola primária Vladislav RIbnikana na última quarta-feira. Luka Doncic, astro da NBA, se sensibilizou com a tragédia e disse que vai cobrir os custos do funeral das vítimas. O pai do jogador é sérvio e ele tem familiares que moram na maior cidade do país.

Estou com o coração partido com essa tragédia na escola na Sérvia e com a morte de crianças inocentes. Meus sentimentos estão com as famílias e com toda a comunidade que foi afetada pela tragédia. Belgrade, eu apoio e estou ao lado de todos vocês durante esses tempos difíceis – postou Luka Doncic em suas redes sociais.

Além de pagar o funeral, Luka Doncic prometeu que vai ajudar imediatamente e a longo prazo as pessoas que viveram o assassinato na escola. O jogador do Dallas Mavericks ainda deve receber ajuda financeira de outras colegas da NBA para levantar fundos para as vítimas da tragédia., segundo o jornalista da ESPN norte-americana Adrian Wojnarowski.

– Através da minha fundação, estou explorando formas imediatas e de longo prazo para apoiar os alunos, professores e famílias afetadas pelo tiroteio na Escola Primária Vladislav Ribnikar. Estou comprometido e continuarei a compartilhar atualizações e formas de apoiar à medida que os detalhes estiverem disponíveis – completou o astro do Dallas Mavericks.