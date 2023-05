Ney Amorim ou Calegário? Podemos ainda não definiu o nome à Prefeitura de Rio Branco

Parlamentares e lideranças locais do Podemos no Acre reuniram-se no final de semana para iniciar as tratativas sobre as eleições municipais do próximo ano.

O encontro aconteceu na residência do presidente regional do partido, o ex-deputado Ney Amorim, que inclusive pode vir a ser o nome para a disputa pela Prefeitura de Rio Branco pela sigla.

“Reunimos parlamentares e lideranças do partido, para começarmos a discutir eleições 2024 no estado”, informou Amorim ao ContilNet.

Além de Ney Amorim, no Podemos outros dois nomes são cogitados para disputar a principal prefeitura do estado, a da capital Rio Branco: o deputado estadual Fagner Calegário que já chegou até confirmar sua pretensão à imprensa, e o segundo nome seria o do empresário do ramo das terceirizadas Jebert Nascimento.

Ambos estavam presentes à reunião do final de semana, que contou também com as presenças do vice-presidente da regional, Bruno Moraes; do deputados estadual André Vale; entre outros dirigentes partidários.