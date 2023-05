Nicolau e Gonzaga pedem envio de helicóptero para atender Juruá

Logo que tomaram conhecimento que o aeroporto de Cruzeiro do Sul vai fechar para que sejam executadas obras de reparo na pista de pouso, o primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Júnior e o presidente da Casa, Luiz Gonzaga, enviaram à Casa Civil, um requerimento para que o helicóptero do CIOPAER seja enviado ao Juruá para dar suporte na remoção de pacientes.

A preocupação dos deputados é que durante o fechamento da pista, seja garantida a remoção de pacientes das cidades isoladas para o Hospital do Juruá. No início de 2021, período da pandemia, o Estado manteve um helicóptero na região dando suporte no traslado de pacientes, porque naquela época, as pistas de Porto Valter e Marechal Taumaturgo estava em obras.

“Não podemos deixar desassistida durante o fechamento do aeroporto de Cruzeiro do Sul, a população das cidades isoladas e das comunidades do Juruá. O envio do helicóptero vai garantir a remoção de pessoas em caso de saúde. Encaminhei o requerimento para a Casa Civil e espero que o governo tenha a sensibilidade para atender essa nossa reivindicação”, disse Nicolau.

Luiz Gonzaga observou que o a pista vai ficar fechada por mais de noventa dias, período muito extenso sem voos de pequenas aeronaves para essas cidades, o que pode causar um colapso no atendimento dos casos de urgência que vierem a surgir na região isolada.

“O suporte aero médico precisa ser garantido para que a secretaria de saúde possa ter a estrutura necessária quando surgir um caso grave. Reforcei o pedido junto com o deputado Nicolau e vamos aguardar que seja atendido esse pedido conjunto que fizemos”, destacou Gonzaga.

De acordo com a concessionaria que administra o aeroporto de Cruzeiro do Sul, o espaço vai ficar fechados para operação de aeronaves entre junho e inicio de setembro. Os vôos serão interrompidos nas segundas, terças, quintas e sextas feiras, das 8H30ás 17H, e quartas feiras das 12H ás 18H.