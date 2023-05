Rio Branco se prepara para receber a 4ª edição do desfile, da agência Aster Model School. O evento vai acontecer no dia 27 de maio na Usina de Artes, João Donato. O evento conta com feira empreendedora, gastronomia regional, brechó , cultura e arte a partir das 14h.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, conversou com o organizador geral do evento, o diretor Adriano Nobre, que explicou alguns detalhes sobre o evento. De acordo com Adriano, às 18:00 horas os portões abrem para o salão principal do evento onde acontece o lançamento da coleção do estilista Rafael Moura e o desfile das demais marcas e lojas como Carmen Steffens, Via Uno, Zinzane e outras grifes.

Adriano ainda revelou que o evento conta com a presença de colunistas, influenciadores, imprensa e personalidades importantes na área da moda e publicidade. Nobre confirmou também a presença do secretário de turismo do estado do Acre, Assur Barbary Mesquita e também do governador Gladson Cameli.

O organizador ainda revelou que a expectativa é de 450 pessoas no evento. Nobre comentou que haverá a apresentação dos candidatos e candidatas ao título de Miss e Mister Acre FNBI e também aclamações de misses do Celso Missólogo e do Mister Brasil Mesoamerica Simon Araújo que irá representar o Brasil na Guatemala em fevereiro.