No Acre, caminhoneiro preso com mais de 200kg de drogas é solto com base em decisão do STF

Na última quinta-feira (18), um motorista de caminhão foi pego com um carregamento de mais de 200kg de cocaína no entroncamento das Quatro Bocas, localizado na BR-364, do município de Senador Guiomard, no interior do Acre. O caminhoneiro foi liberado já nesta quarta-feira (24).

A soltura ocorreu após um Habeas Corpus solicitado por sua defesa, tendo como base uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece regime aberto ou prestação de serviço à comunidade por tráfico, favorecendo pessoas usadas para o tráfico que são ‘primárias’.

VEJA MAIS: PRF prende caminhoneiro transportando cerca de 200kg de drogas no interior do Acre

Segundo a defesa, o caminhoneiro estava com três parcelas do caminhão atrasadas e, por isso, aceitou fazer o transporte da droga. O advogado afirmou ainda que tentará recuperar o veículo apreendido. A informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), é de que o motorista é de São Paulo e havia chegado a Rio Branco há cerca de um mês, trazendo sucata de ferro velho.

Durante abordagem de rotina, os policiais perceberam que a carga estava torta e, ao abordar o caminhoneiro, perceberam que ele ficou nervoso. Em um compartimento acoplado ao eixo do caminhão foi encontrado um fundo falso, com cerca de 200 quilos de pasta a base de cocaína e cloridrato de cocaína.