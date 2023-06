No Acre, deputado diz que “máfia dos vouchers” prejudica oferta de voos

Durante a 3° Reunião Ampliada de 2023 do Parlamento Amazônico realizada nesta quarta-feira (31) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado de Rondônia, Laerte Gomes (PSD), apontou como um dos problemas da defasagem de ofertas de voos para a região, o que dele denominou de “máfia dos vouchers”.

“Há uma máfia de pessoas e advogados e juízes dando sentenças que acabam tendo um número exagerado de vouchers e isso acaba prejudicando as pessoas que querem voar pagando. São advogados indo atrás de clientes e entrando com ação e com juízes dando liminares, ou seja, qualquer reclamaçãozinha contra as empresas os advogados vão lá e entram com a ação, o juiz dá a liminar e a empresa já dá o voucher”, disse Laerte Gomes.

Ainda de acordo com o parlamentar de Rondônia, uma média de 20% a 30% dos passageiros que estão nos voos estão usando voucher (vale que assegura um crédito para despesas com mercadorias ou serviços).

“Por isso eu defendo a contrapartida social. É uma vergonha a falta de voos e as altas tarifas aqui nos estados da Amazônia e a gente sabe que empresas tem CNPJ, não tem coração. Então, isso é um negócio e o governo precisa pegar o fundo que existe na Anac e subsidiar as empresas para aumentar os voos aqui para a Amazônia e diminuir o preço como existe com a energia, por exemplo”, sugeriu.

Para o deputado, somente com a união das bancadas essa questão poderá ser resolvida. “Nós temos que envolver a bancada federal nesta questão do fundo que já existe na Anac para criar subsídios para diminuir as passagens e aumentar os voos. É hora da contrapartida do Brasil com os povos da Amazônia, com as pessoas que desbravaram a região e vieram morar aqui”, concluiu.