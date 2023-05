No Acre, energia furtada seria suficiente para abastecer Cruzeiro do Sul

Em 2022 foram identificadas cerca de 12,5 mil ligações irregulares de energia no estado do Acre. Os números foram divulgados após levantamento da Energisa. A energia furtada seria suficiente para abastecer o município de Cruzeiro do Sul.

Nos quatro primeiros meses de 2023, foram registradas aproximadamente 2,5 mil ocorrências de furto de energia elétrica, uma redução de 38% se comparado ao mesmo período no ano passado.

As ações são praticadas por residências e até por estabelecimentos comerciais. A Energisa realizou ao longo de 2022 a inspeção em 61.903 clientes, e foram recolhidas 6.435 kg de sucata de cabos.

O gerente de medição e combate a perdas da empresa, André Klein, afirma que o furto de energia implica na qualidade do serviço para quem está regularizado:

“A prática prejudica todos, especialmente aqueles que não furtam energia, já que os famosos ‘gatos de energia’ impactam na qualidade e segurança de quem paga corretamente pela energia”, alerta.

Riscos à segurança

Os furtos de energia, o popular “gato” e ligações improvisadas de energia, põem em risco a segurança da população, já que os desvios não atendem aos padrões de fornecimento, podendo ocasionar o rompimento de cabos, curtos-circuitos e até mesmo incêndios.

“Quaisquer intervenções na rede elétrica representam um risco à segurança, pois geralmente são feitas por quem não tem conhecimento técnico, podendo ocasionar um choque elétrico, um incêndio e ou até um acidente fatal”, destaca André.

Denúncias

Caso suspeite desse tipo de prática, o cliente pode denunciar de forma anônima. A denúncia pode ser feita pelo Call Center 0800 647 7196 (ligação gratuita), na Gisa (www.gisa.energisa.com.br), agência virtual (https://www.energisa.com.br) e nas agências de atendimento.