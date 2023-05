Helicóptero do Estado resgata morador de comunidade isolada após acidente com animal

Um morador da comunidade Seringal Novo Porto, localizada no alto rio Muru, na cidade de Jordão, no interior do Acre, foi resgatado por um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) nesta sexta-feira, 12.

Bibio Aragão, vítima de um acidente com uma vaca, estava desmaiado e precisou ser socorrido emergencialmente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela equipe do Ciopaer.

O resgate só foi possível graças a uma integração entre a Prefeitura e o Estado, que através do Secretário Municipal de Saúde de Jordão, Oscar Sérgio, solicitou ajuda das equipes de resgate para a operação.

Em um vídeo nas redes sociais, os moradores da comunidade isolada comemoram a chegada do helicóptero.