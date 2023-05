Um encontro de famílias. Assim foi a celebração do casamento civil do casal de médicos Ana Luíza Cavalcante Marques e Igor Fecury Lima, no dia 29 de abril, no La Nonna. A cerimônia, realizada pelo Juiz de Direito Marcelo Carvalho, contou com momentos de amor e emoção e reuniu familiares e amigos que fizeram questão de celebrar um amor tão lindo e tão potente.

A emoção tomou conta do local quando eles fizeram seus votos, prometendo amor e companheirismo para toda a vida. A entrada com as alianças, da avó materna Zilnizia Cavalcante e a poesia oferecida pela avó paterna, Edir Marques foram momentos sublimes.

Rodeados pelos amigos íntimos do casal e dos pais Walnizia Cavalcante e Lourival Marques, Ilana Fecury e Carlos Maurício Lima, a festa foi animada e descontraída, com música e dança até o final da noite.

Impossível não se emocionar com a surpresa feita em forma de música e poesia pela maravilhosa cantora Iana Sarkis. Saber que Flora está a caminho, fruto do amor entre Ana Luiza e Igor, trouxe uma nova dimensão de felicidade à ocasião.

Todos compartilharam a emoção de ver a família crescendo, sabendo que agora havia uma pequena semente despontando, pronta para florescer. O casamento de Ana Luiza e Igor foi mais do que um simples evento. Foi um momento de união, de amor e de celebração do começo de uma nova vida.

Uma vida onde uma linda menina chamada Flora, agora faz parte dessa história de amor. Fotos: PhotoArt Ac