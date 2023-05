No Acre, PC e MPAC realizam busca e apreensão em associação acusada de vender terras públicas 

Nesta quarta-feira (24) a Polícia Civil do Acre (PCAC), juntamente com o Ministério Público Estadual (MPAC), através da Promotoria Criminal da Comarca de Tarauacá, cumpriu um mandado de busca e apreensão na Associação dos Produtores Rurais de Tarauacá.

Uma denúncia registrada na delegacia e no MPAC de Tarauacá, município do interior do Acre, narrou que essa associação estaria demarcando terras na floresta estadual do Gregório, zona rural da região. A própria Associação estaria vendendo tais lotes e angariando associados com a cobrança de mensalidades.

A partir das investigações preliminares, o delegado Valdinei Soares da Costa, com o aval da Promotoria Criminal, representou por mandado de busca e apreensão. No cumprimento da medida, foram apreendidos celulares, computadores e uma vasta documentação que confirma a denúncia.

O material apreendido está sendo analisado. Os celulares e computadores serão encaminhados para perícia, vez que contém indícios de crimes que estão sendo apurados no inquérito, e são eles: venda de terras públicas, associação criminosa e crimes contra o meio ambiente, além de possíveis crimes contra a administração pública.

“Todos os envolvidos serão intimados para prestar declarações sobre os fatos, objeto do presente Inquérito Policial”, relatou a autoridade policial, informando que até o momento nenhuma prisão foi realizada.