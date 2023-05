No AC, piloto de drone viraliza com imagens incríveis do show de Joelma

Há dois anos no mercado, o ex-atleta Marcio Garcia é referência em imagens com drone no Acre. Do seu primeiro drone, Márcio evoluiu para o FPV, que significa Visão em Primeira Pessoa, que é pilotado por meio de óculos.

Os vídeos do filmaker sempre bomba na web após as publicações, e o seu último vídeo não seria diferente. Com imagens espetaculares, acreano trouxe ângulos e momento emocionantes do show da paraense Joelma, que aconteceu na noite desta segunda-feira (1º).

Em contato com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, o piloto liberou as imagens feitas com seu drone de última geração. Assista momentos do show de Joelma no Acre: